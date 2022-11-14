* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:05 — REGNUM В столице Афганистана арендаторам жилья необходимо получить разрешение от администрации соответствующего района города, чтобы переехать из одного дома в другой. Об этом сообщил Халид Задран, пресс-секретарь штаб-квартиры полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, пишет газета «8 Собх».

Жилье image4you

Задран сказал в ответ на вопрос СМИ, что зоны безопасности в Кабуле раздали районным властям документы об «одобрении» переселения. По его словам, такие документы могут «очень помочь в выявлении преступников».

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели обязательную регистрацию людей в городах.