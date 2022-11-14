Оренбургский район, Оренбургская область, , 10:07 — REGNUM В Оренбургской области суд рассмотрит дело против бывшего главы физкультурно-оздоровительного центра, который обвиняется в мошенничестве. Ущерб оценивается в 1 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 14 ноября в пресс-службе областной прокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в 2012–2019 годы руководитель ФОКа в посёлке Пригородный фиктивно трудоустроил работников. Целью было хищение бюджетных средств.

Устроенные работники обязанности не исполняли, однако им перечисляли зарплату. Денежные средства получал директор спортивного центра. Ущерб муниципальному бюджету составил 1 млн рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в Оренбургский районный суд Оренбургской области для рассмотрения по существу.