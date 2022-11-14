Париж, 14 ноября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит стратегические амбиции страны в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает издание Orange Actualités.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Глава французского государства вылетел на саммит G20 на Бали (Индонезия), а затем отправится на саммит АТЭС в Бангкок (Таиланд).

Президент Франции, который прибудет на Бали в понедельник вечером, 14 ноября, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Индонезии Джоко Видодо.

После саммита G20 Эммануэль Макрон отправится в Бангкок (Таиланд) в четверг, 17 ноября, и в пятницу, 18 ноября, на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Франция станет первой европейской страной, приглашенной на саммит, тем самым ознаменовав «признание» странами «Индо-Тихоокеанской повестки дня» правительства Франции. Глава государства сделал этот обширный район, простирающийся от побережья Восточной Африки до побережья Западной Америки, стратегическим приоритетом, где у Франции есть много территорий и морских районов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе саммита G20 на Бали намерен обсудить с лидерами группы ключевые вопросы глобального значения.