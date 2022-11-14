Москва, , 10:30 — REGNUM Все коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса Москвы получили паспорта готовности к зиме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Коммунальные службы Алексей Колчин © ИА REGNUM

По его словам, паспорта готовности выдали ПАО «Мосэнерго», ПАО «Россети Московский регион», АО «ОЭК», ПАО «МОЭК», АО «Мосгаз» и профильная структура Ростехнадзора. Кроме того, ранее соответствующие документы были выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса.

«Это означает, что все энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы города полностью готовы к работе в зимний период», — пояснил заместитель мэра.

Тепло и бесперебойная подача ресурсов москвичам зимой гарантированы.

Бирюков напомнил, что отопительный сезон в этом году стартовал досрочно уже в начале сентября. На данный момент он проходит штатно.

Все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: по теплу — 48%, газоснабжению — 23%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19%. Глава Комплекса городского хозяйства уточнил, что в городе созданы резервы по топливу - 360,4 тыс. тонн по углю, 381,1 тыс. тонн по мазуту и 21,8 тыс. тонн по дизельному топливу. Для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлены аварийные бригады.