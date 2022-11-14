Москва, , 10:03 — REGNUM Факты новых преступлений боевиков киевского преступного режим против мирных жителей и военнослужащих расследуют российские следователи. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

Отмечается, что ранее боевики ВСУ обстреляли центр Новой Каховки, где было порядка 200 мирных жителей, хотевших эвакуироваться из города, в результате чего один человек погиб и ещё трое получили ранения.

Также указывается, киевские нацисты сбросили с беспилотника самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, из-за чего часть домов осталось без света, а также обстреляли приграничный посёлок Краснооктябрьский в Глушковском районе из-за чего получили повреждения жилые дома и хозяйственные постройки, а также отключилось электричество.

Кроме того, уточняется, что бандеровцы обстреляли несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области и выпустили пять ракет из HIMARS по Сабовке недалеко от Луганска.

Помимо этого, добавляется, что освобожденный из плена Киева боец Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщил о жестоком обращении со стороны боевиков киевских нацистских формирования, и отмечается, что, по информации официальных лиц Луганской Народной Республики, киевский режим передал ЛНР тело военнослужащего Народной милиции региона с прижизненными следами жестоких пыток.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к преступлениям лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уроженец деревни Миголощи Хвойнинского района Новгородской области Александр Шабанов погиб, выполняя свой воинский долг, в ходе специальной военной операции.