Липецк, 14 ноября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Последствия сильного ветра, которые фиксировался на территории Липецка 12 и 13 ноября, устраняют коммунальщики и спасатели, сообщили 14 ноября в пресс-службе администрации города.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

Скорость северо-западного ветра достигала 20 м\с, в результате оказались повалены несколько деревьев. В целом к спасателям поступило пять сообщений. Так, на улице Первомайской на парковку и проезжую часть обрушились большие ветки, на улице Гагарина упало дерево. Также липчане обращались в систему «112» с информацией об угрозе падения опасных предметов: листах кровли на проспекте Мира, улицах Космонавтов и Стаханова, железного прута на Московской.

По информации синоптиков, 14 ноября ветер стихнет. Однако с 16–17 ноября в Липецке прогнозируют уже зимнюю погоду — резко похолодает, до минусовых температур даже днём, ожидаются снегопады.