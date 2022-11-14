Ростов-на-Дону, , 10:19 — REGNUM На 16 аэродромах Южного военного округа откроют комнаты психологической разгрузки, оборудованные по последнему слову техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЮВО.

Учения, Ростовская область, ЮВО Mil.ru

Оборудование, установленное в комнатах психологической разгрузки, поможет лётному составу поддерживать психологическое и физическое здоровье, что крайне важно для успешного выполнения поставленных задач, несения боевых дежурств, а также позволит своевременно восстановить работоспособность военнослужащих ЮВО.

Благодаря новой технике специалисты психологической смогут проводить групповые и индивидуальные сеансы с военнослужащими.