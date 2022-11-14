Астана, , 10:03 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи со взрывом в Стамбуле. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разделяя горечь утраты в этот тяжёлый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших», — процитировали в пресс-службе текст телеграммы.

Сообщается, что Токаев также пожелал пострадавшим скорее выздоравливать.

Напомним, из-за взрыва в Стамбуле погибли шесть человек, 81 пострадал. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на соболезнования, которые выразили в США заявил, что их стоит расценивать, «как если бы убийца первым прибыл на место преступления».

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