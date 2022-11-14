Санкт-Петербург, 14 ноября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. На Суздальском проспекте на севере Санкт-Петербурга после морозной ночи столкнулись порядка семи автомобилей, сообщают 14 ноября очевидцы в группе «ДТП и ЧП СПб» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП

По предварительным данным, ДТП произошло около 08:30 мск в понедельник на Суздальском проспекте, недалеко от поворота на проспект Энгельса от проспекта Культуры.

«Свободен только левый ряд», — предупреждают автомобилисты.

Напомним, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал петербуржцев о приходе заморозков и рекомендовал автомобилистам сменить резину на зимнюю еще в минувшие выходные.