Томск, 14 ноября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Томской области передано оперативное предупреждение в связи с ухудшением погоды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Илья Бесхлебный Гололед

По данным Томского гидрометцентра, 15–16 ноября по области пройдут снег с дождём, местами сильные. В связи с этим на дорогах ожидается сильная гололедица, ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

Жителей предупредили о возможности возникновения ЧС из-за аварий на объектах ЖКХ и энергетики, увеличения числа аварий на дорогах и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Томской области Владимир Мазур раскритиковал коммунальные службы Томска за неготовность к «неожиданному» наступлению зимы. По его словам, дожди со снегом утром 14 ноября принесли томичам массу неприятностей.