Стокгольм, 14 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Швеции должна быть создана полиция порядка муниципального уровня, чтобы обуздать организованную преступность и положить конец бесконечным перестрелкам, в результате которых на улицах городов гибнут молодые люди. Об этом бывший лидер партии Умеренных Ульф Адельсон и бывший глава национальной полиции Швеции Бьорн Эрикссон написали в совместной статье, опубликованной на страницах газеты SvD.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Адельсон и Эрикссон считают, что многочисленные перестрелки создали «почти неконтролируемое чувство незащищенности» в Швеции, и поэтому сейчас важно восстановить личную безопасность в стране.

«Сотрудники полиции порядка муниципального уровня, которые постоянно бы находились на местах в своих районах, будут знакомиться с местными жителями и их стилем жизни. И, естественно, они бы имели гораздо больше возможностей для выявления опасностей и рисков до того, как такие риски станут обширными и неконтролируемыми», — пишут авторы.