Лондон, 14 ноября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Соединённые Штаты вкладывают деньги и технологии в Восточную Европу, пишет британская газета The Guardian.

Matt H. Wade США

Авторы статьи считают, что США стремятся сместить центр геополитического влияния на Восточную Европу, что обернётся лишением Германии и Франции доминирующего положения. Вашингтон может предоставить другим странам «исторический шанс выйти из статуса периферии» для противовеса крупным игрокам Евросоюза.

Отмечается, что Польша и территория б. УССР, контролируемая киевским режимом, намного беднее, чем Франция и Германия. Поэтому они в наибольшей степени смогут выиграть в результате смены вектора. Аналогичная ситуация произошла с Японией и Южной Кореей после Второй мировой войны, говорится в статье.

«США уже вкачивают деньги, технологии в Восточную Европу, взамен они ожидают влияния и четкой позиции в отношении Китая, и такая цена кажется слишком высокой для Западной Европы, но не для её востока», — пишет британская газета.