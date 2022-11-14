Новосибирск, 14 ноября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Новосибирской области утром 14 ноября на трассе Р-254 «Иртыш» автобус «Неоплан» врезался в припаркованный грузовик «Интернационал». В больницу доставлены десять пассажиров, сообщают «НГС Новости» со ссылкой на ГИБДД.

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Предварительно установлено, что рейсовый автобус, за рулём которого находился 60-летний мужчина, двигался в сторону завода «Марс» и у остановочной платформы врезался в припаркованный грузовой автомобиль «Интернационал, который после удара столкнулся с впереди стоящим грузовым автомобилем «Скания».

«В результате происшествия в больницу для осмотра доставлены десять пассажиров автобуса — семь мужчин и три женщины, — уточнило СМИ. — Всего в автобусе находились 42 человека».

Отмечается, что автобус — служебный.