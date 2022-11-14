Стокгольм, , 10:10 — REGNUM В настоящее время вся территория Швеции подразделяется на четыре энергорегиона. Однако, как выяснилось в студии телеканала SVT, представители четырех партий (Шведских демократов и сформировавших правительство Умеренных, Христианских демократов и Либералов) заявили, что новые власти выступают за упразднение такого деления.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вместо этого, пишут журналисты, правительство хочет, чтобы в Швеции существовал один энергорегион.

«В долгосрочной перспективе огромные различия в ценах в разных частях страны не являются устойчивыми», — заявила депутат Луиса Эклунд (Либералы).

Она назвала долгосрочной целью выравнивание цен на электроэнергию по всей стране.

В свою очередь депутат Матс Грин (Умеренные) считает, что высокие цены на юге Швеции являются следствием демонтажа атомной энергетики. Однако он не дал конкретного ответа, как должна решаться проблема в краткосрочной перспективе.

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