Москва, 14 ноября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В начале новой рабочей недели — 15 и 16 ноября — в некоторых регионах России ожидаются сильные морозы. Такой прогноз 14 ноября дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.

(сс) Free-Photos Мороз

По его словам, самая низкая температура среди регионов России в ближайшие три дня ожидается в Красноярском крае. Температура может опускаться до — 30… -35 °С, в Таймырском районе — до -45 °С.

Также сильные морозы до — 22… -29 °С прогнозируются в Челябинской, Курганской, Свердловской, Архангельской областях, Ненецком АО, а на Ямале, в Югре и Коми — до -29… -30 °С. Отклонение от нормы будет достигать 14 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, приход зимы, с похолоданием и снегом ожидается на предстоящей неделе в Москве.

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