Оренбург, 14 ноября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется военнослужащий. Его будут судить за нарушение правил обращения с оружием, что повлекло гибель человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского гарнизонного военного суда.

УФССП по ЯО Пистолет Макарова

Согласно материалам уголовного дела, в комнате хранении оружия военный взял в руки пистолет Макарова, который положил на стол сдающий дежурство коллега. Полагая, что пистолет разряжен и не проверив оружие, фигурант нажал на спусковой крючок. Произошёл выстрел. Пистолет был направлен в сторону другого военнослужащего. Мужчина получил смертельное ранение.

Дело начали рассматривать в суде. Заседание отложили на 23 ноября для подготовки подсудимого к допросу.