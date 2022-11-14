Стокгольм, 14 ноября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В ночь на 14 ноября в студии телеканала SVT исследователям в области энергетики и представителям всех политических партий в риксдаге Швеции было предложено поговорить о будущих энергетических потребностях страны. Среди прочего обсуждалось расширение ветроэнергетики.

Tony Foster Ветрогенератор

В свою очередь депутат Рикард Нурдин (Центристы) назвал «позором» то, что нынешнее правительство Швеции, состоящее из Умеренных, Христианских демократов и Либералов, не дает зеленый свет готовым проектам по расширению ветроэнергетики.

«Промышленность просто взывает к этому. Если вы послушаете представителей Volvo, Holmen, SCA и LKAB, все они говорят: «Создавайте больше ветрогенераторов, потому что они самые дешевые, самые экологичные и их можно быстро установить», — заявил политик.

Депутат Маттиас Бэкстрем Йоханссон (Шведские демократы) считает, что рынок сам должен контролировать расширение ветроэнергетики и что прямых запретов на строительство со стороны правительства нет, но «проблема в том, что нужны субсидии и поддержка» от властей сохраняется.