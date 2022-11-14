Великий Новгород, 14 ноября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Уроженец деревни Миголощи Хвойнинского района Новгородской области Александр Шабанов погиб, выполняя свой воинский долг, в ходе специальной военной операции.

vk.com/nikitinandrey2017 Александр Шабанов

Об этом сообщил в соцсети губернатор региона Андрей Никитин. Он рассказал, что Шабанов в 13 лет остался без попечения родителей, с 2008 года учился, а потом и работал в городе Боровичи.

«Александр показал пример мужества и самоотверженности, честно и храбро исполняя свой служебный долг. Искренние соболезнования семье и близким. Скорблю вместе с вами. Вечная память герою!», — написал губернатор.

Согласно официальным сообщениям властей региона, с начала спецоперации в ходе выполнения боевых задач погибли не менее 18 жителей Новгородской области.