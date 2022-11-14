Ярославль, 14 ноября 2022, 10:13 — REGNUM 13 ноября в деревне Орехово Ярославской области произошёл пожар, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления следственного комитета.
На место возгорания спасатели прибыли в 06:34. На тушение пожара ушло более четырех часов. В результате ЧП полностью уничтожены дом и пристройка. Погибли трое мужчин.
Началась доследственная проверка. В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.