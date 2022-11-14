Ярославль, 14 ноября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. 13 ноября в деревне Орехово Ярославской области произошёл пожар, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления следственного комитета.

СУ СК РФ по Ярославской области Сгорели три человека

На место возгорания спасатели прибыли в 06:34. На тушение пожара ушло более четырех часов. В результате ЧП полностью уничтожены дом и пристройка. Погибли трое мужчин.

Началась доследственная проверка. В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.