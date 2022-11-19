Красноярск, 19 ноября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Партизанском районе Красноярского края, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», досрочно отремонтировали транзитную дорогу в Запасном Имбеже, решив проблему с пылеобразованием от проходящего большегрузного транспорта.

Цитата с сайта krudor.ru Общественники оценили дорожный ремонт на въезде в Кодинск

Асфальтирования участков региональных автодорог, проходящих через посёлок местные жители ждали давно. По словам первого заместителя министра транспорта Красноярского края Рената Даутханова, работы выполнили на год раньше, хотя изначально сдать объект в эксплуатацию планировали в следующем сезоне.

С июля по сентябрь дорожники выполняли ремонтные работы на улице Партизанская — это транзитные участки автодорог Запасной Имбеж — Булатновка (0-2 км), Партизанское — Запасной Имбеж (18-19 км) и Уяр — Запасной Имбеж (31,5-32,5 км). Помимо укладки асфальтобетонного покрытия на проезжей части, специалисты отсыпали и укрепили обочины, восстановили примыкания и водоотвод, обустроили две новые автобусные остановки с павильонами и пешеходными переходами, нанесли разметку и установили дорожные знаки. На последнем участке ремонта вблизи школы обустроили переход с искусственной неровностью, тротуарами и барьерным ограждением. Также здесь установили опоры освещения и продублировали знаки над проезжей частью.

«Перед сдачей в эксплуатацию на объектах побывали представители общественного контроля дорожных работ. Также подрядчики приглашали активистов на промежуточные приёмки отремонтированных участков. По словам общественников, замечаний в процессе работ у них не возникало. Теперь проблема с пылеобразованием в посёлке от проходящего большегрузного транспорта решена. Движение стало намного комфортнее и безопаснее, как для водителей, так и для пешеходов», — пояснил руководитель КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» Андрей Журавлёв.

Цитата с сайта krudor.ru Красноярский край. Отремонтировали транзитную дорогу в Запасном Имбеже

В Красноярском крае насчитывается порядка 40 общественных контролеров, среди которых ― представители ОНФ, муниципальной общественной палаты Красноярска, студенты и пенсионеры. С начала 2022 года руководством министерства транспорта и управлением автомобильных дорог Красноярского края организовано порядка 20 выездов на объекты нацпроекта. Один из них прошел в Кежемском районе.

«Очень важно, что в регионах внедряют идею общественного контроля таких работ. Это даёт возможность узнать не только о конкретном участке, но и обсудить напрямую со специалистами другие проблемы, волнующие жителей. Можно узнать об изнанке всех процессов, увидеть их, измерить какие-то показатели. Людям интересно узнавать не только о начале и окончании работ, но и о сложностях, которые бывают в процессе, о том, как всё происходит. И тогда население будет более грамотным, в каких-то моментах будет относиться лояльнее к работе дорожников», — отметила общественный контролёр Надежда Жарких.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги» вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги страны более комфортными и безопасными. До конца 2022 года в Красноярском крае завершатся ремонтные работы на 70 объектах региональной сети. Это более 300 км асфальтового и переходного типа покрытия.