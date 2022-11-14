Москва, 14 ноября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Перечень туристических маршрутов по местам воинской славы России поручил до середины января 2023 года составить Минэкономразвития и Минкультуры РФ заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко. Об этом ноября сообщает пресс-служба вице-премьера.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Чернышенко

«Минэкономразвития совместно с Минкультуры России, Агентством стратегических инициатив и регионами необходимо до середины января следующего года сформировать перечень туристических маршрутов по местам воинской славы, а также проводить информирование граждан о новых маршрутах», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Чернышенко напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поручил сформировать в каждом субъекте нашей страны маршруты для ознакомления детей с историей, культурой и традициями своей Родины, что также должно стать частью патриотического воспитания российской молодежи.

«Создание туров по местам воинской славы, их популяризация позволит выполнить поручение президента и в интерактивно-познавательном формате вовлечь детей в изучение истории родного края и своей страны», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 ноября порядок организации курса начальной военной подготовки в школах был утверждён в Республике Крым.