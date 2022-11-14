Челябинск, 14 ноября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Челябинской области 14 ноября в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Как пишет Накануне. Ru, авария произошла во время снегопада. На Западном обходе Челябинска столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, водитель машины «Хундай Солярис» выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с «Митсубиси Лансер». Погибли оба водителя и пассажир «Хундай Солярис».

По факту дорожной аварии проводится расследование. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Челябинской области грузовик с отказавшими тормозами съехал в котлован и задавил находившихся там рабочих.