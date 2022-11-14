Самара, 14 ноября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Лыжероллерную трассу для учебно-спортивного центра «Чайка» намерены вести в эксплуатацию до конца 2022 года в Самаре. Об этом 14 ноября сообщил министр строительства Самарской области Николай Плаксин в своем телеграм-канале.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Старт мужского лыжероллерного финала

Он напомнил, что этот объект предназначен для круглогодичного проведения тренировок и официальных соревнований для профессиональных спортсменов, массовых катаний жителей и гостей региона.

Сообщается, что общая длина трассы с искусственным освещением и асфальтовым покрытием составит 6,2 километра. Предусмотрены мобильные трибуны на сто посадочных мест. В зоне финиша намерены установить электронное информационное табло.

Чиновник сообщил, что сейчас рабочие возводят двухэтажные обогреваемые помещения для судей и представителей СМИ, специалисты завершают работы по устройству асфальтового покрытия, устанавливают наружное освещение и наружные сети связи.

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