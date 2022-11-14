Баку, 14 ноября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сообщила о разоблачении шпионской сети Ирана. Заявление было обнародовано 14 ноября на сайте ведомства.

Николай Касаткин. Последний путь шпиона. 1905 г

«Служба государственной безопасности продолжает комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью пресечения разведывательно-подрывной деятельности, проводимой представителями спецслужб Исламской Республики Иран против Азербайджанской Республики», — говорится в сообщении.

По данным СГБ, правоохранители задержали пятерых человек, которые в разное время посещали Иран, а также ещё ряд азербайджанских граждан скрываются в Иране. Их обвинили в государственной измене.

Сообщается, что обвиняемые якобы за вознаграждение собирали и передавали иранской стороне данные о военных учениях в Азербайджане, местах прокладки газо- и нефтепроводов, о военной технике, представленной на фестивале в Баку и о воинских объектах, в том числе о зенитно-ракетных комплексах.

Кроме того, членов «шпионской сети» обвинили в распространении религиозных идей.

«Распространялись радикальные, религиозно-экстремистские идеи, противоречащие признанным современным международным правом правам человека, противоречащие конституции Азербайджанской Республики, рассчитанные на создание в Азербайджане религиозного государства», — сообщили в СГБ.

Напомним, 30 октября министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Амир Абдуллахиан провели телефонные переговоры, на которых обсудили ситуацию в регионе. Перед этим обе страны провели военные учения возле границ.