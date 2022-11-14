Турин, Италия, 14 ноября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. «Ювентус» одержал победу над «Лацио» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Instagram.com/moise_kean Мойзе Кин

В составе «Ювентуса» дубль оформил нападающий Мойзе Кин, отличившийся на 43-й и 54-й минутах. Ещё один гол забил форвард Аркадиуш Милик на 90-й.

На сегодняшний день «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, на счету команды 31 очко. «Лацио» идёт на четвёртом месте с 30 очками.