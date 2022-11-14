Волгоград, 14 ноября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Волгоградской области завершены работы по благоустройству 75 общественных и внутридворовых территориях, сообщает 14 ноября пресс-служба администрации региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк

Обустройство общественных территорий проходило в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в 19 городах-участниках. В Волжском появился свопременный парк «Новый город» с зонами отдыха и спорта, в посёлке Краснооктябрьский готова функциональная детская площадка, а также место для проведения массовых мероприятий. В финальной стадии находится обустройство ещё 17 общественных пространств в четырёх населённых пунктах, работы на этих объектах завершат до конца декабря.

С 2014 года в Волгоградской области выполнено свыше 1,5 тысячи проектов благоустройства территорий.