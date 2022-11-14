Санкт-Петербург, 14 ноября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге планируют восстановить храм Успения Пресвятой Богородицы, Спас на Сенной. Такую инициативу эксперты обсудили на круглом столе, сообщили в пресс-службе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Площадь у метро «Сенная площадь»

Утрата храма в своё время стала для города архитектурной трагедией. Объект был взорван в 1961 году вместе с соседним доходным домом. Его значимость, в частности, заключается в том, что Спас определил название части города — Спасская. Из-за разрушения объекта нарушилась и архитектурно-пространственная композиция Садовой улицы.

«Безусловно, мы поддерживаем воссоздание храма Спаса на Сенной. Это замечательный памятник позднего барокко, который, к сожалению, был трагически утрачен в советское время и нуждается в восстановлении», — заявил глава СПбГО ВООПИК Антон Иванов.

В рамках дискуссии эксперты отметили, что сложности в восстановлении храма заключаются в финансировании работ, а также в том, что историческая территория храма пересекается с павильоном станции «Сенная площадь». В таком случае предлагается снизить павильон и объединить его с павильоном рядом расположенной станции «Спасская».

«Я думаю, что мы должны обратиться к руководству нашего города, а также в КГИОП с тем, чтобы выделить определенные средства и разработать варианты сочетания двух сооружений. Как мы видим, восстановление объекта возможно не только теоретически, но и практически», — предложил член президиума СПбГО ВООПИК Михаил Мильчик.

Эксперты пришли к мнению, что объект нужно восстановить. На круглом столе предложили создать попечительский совета для решения этого вопроса. Антон Иванов эту идею одобрил и сообщил о готовности поддерживать её всесторонне.