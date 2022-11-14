* Талибы — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, 14 ноября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Талибы* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ

Relax.tavrika.su Арест

ИГИЛ* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ

Министерство обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане сообщает, что его силы арестовали шестерых членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе операции в провинции Нангархар на востоке страны.

В заявлении ведомство подчеркнуло, что никому не будет позволено нарушать «безопасность людей».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда отрицали присутствие и деятельность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Тем временем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за самые смертоносные теракты в Афганистане за прошедший год.

Напомним, ранее международные учреждения выразили обеспокоенность тем, что Афганистан стал убежищем для иностранных террористических группировок.