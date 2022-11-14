Талибы* арестовали в Афганистане шесть членов ИГИЛ*
Джелалабад, Афганистан, 14 ноября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Талибы* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ
ИГИЛ* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ
Министерство обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане сообщает, что его силы арестовали шестерых членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе операции в провинции Нангархар на востоке страны.
В заявлении ведомство подчеркнуло, что никому не будет позволено нарушать «безопасность людей».
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда отрицали присутствие и деятельность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.
Тем временем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за самые смертоносные теракты в Афганистане за прошедший год.
Напомним, ранее международные учреждения выразили обеспокоенность тем, что Афганистан стал убежищем для иностранных террористических группировок.