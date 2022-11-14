Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Подразделение оборонных инноваций министерства обороны США совместно с некоммерческой организацией Mitre начали работу по созданию прототипа мобильной микросети, которая может использоваться вооружёнными силами Соединённых Штатов в экстремальных условиях Арктики. Об этом сообщает Nextgov.

В Арктике U.S. Army

Проект Arctic Grid Energy Solutions, по словам представителей подразделения оборонных инноваций Минобороны США, увеличит спрос ведомства на приобретение морозоустойчивых батарей и откроет дорогу для развития будущих микросетей на Крайнем Севере, которые также будут интегрированы в различные военные платформы.

Кроме того, к MITRE присоединились Северное командование вооружённых сил США (USNORTHCOM), Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD), научно-исследовательская лаборатория инженерно-строительного центра инженерных исследований и разработок армии США, а также управление военно-морских сил США и команда по надзору за кибербезопасностью Research.

«Цель состоит в том, чтобы иметь надёжную и эффективную микросеть, масштабируемую и переносимую, позволяющую использовать её для поддержки внутренних и международных миссий <…> Система предназначена для обеспечения надёжного и эффективного питания арктических базовых лагерей, специальных операций, радиолокационных станций, узлов связи и другой критически важной инфраструктуры в Арктике», — сказал Джоэл Макмиллан, командующий NORAD и USNORTHCOM.

Ожидается, что прототип, способный работать при температуре ниже 15 градусов по Цельсию, будет протестирован осенью 2023 года, а в 2024 году примет участие в учениях Arctic Edge на Аляске.

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