Киев, 14 ноября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. На территории бывш. УССР причиной отключений света стали серьёзные повреждения на энергообъектах в Киевской и Харьковской областях. Об этом 14 ноября сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Да будет свет

В компании отметили, что таких масштабных повреждений, которые с 10 октября получила система энергетики на территории бывш. УССР, не испытывала ни одна из энергосистем.

«Поэтому говорить об их полном устранении пока не приходится», — сказано в заявлении «Укрэнерго», которое приводит киевское издание «Страна».

В компании рассказали, что на прошлой неделе получили серьёзные повреждения объекты в Киевской и Харьковской областях.