Екатеринбург, 14 ноября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов получил предостережение из-за некачественной уборки дорог от снега. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбург.рф Уборка снега на улицах Екатеринбурга

В ведомстве усомнились в качестве уборки снега в Екатеринбурге и напомнили, что снегоуборочная кампания входит в обязанности городской администрации. В связи с этим прокуратура предостерегла чиновника и семь руководителей районных ДЭУ от срыва сезонных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбург пришла настоящая зима. Уральскую столицу завалило снегом, а столбики термометров в течение недели опустятся до минус 20 градусов.