Якутск, 14 ноября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Температура горячей воды, поступающей в батареи жителей двух микрорайонов Якутска, уменьшена из-за аварии на теплотрассе. Ведутся работы по устранению последствий ЧП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе Якутской ТЭЦ.

25.mchs.gov.ru Разрыв теплотрассы

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«На время работ будет производиться понижение температуры теплоносителя и горячего водоснабжения. Под ограничения попадают жители микрорайонов Хатынг-Юрях и Новопорт. Работы будут завершены до 18:00», — отметили в компании.

Там пояснили, что магистральная тепловая сеть разрушилась из-за смещения одиннадцати опор. ЧП стало причиной трёх прорывов теплотрассы. Повреждённый участок восстанавливают.

Как сообщало ИА REGNUM, авария случилась утром. Рабочие вскрывают изоляцию труб и устраняют свищи.