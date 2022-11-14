Нью-Дели, 14 ноября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Из-за продолжающихся обстрелов Запорожской АЭС и перебоев с подачей электроэнергии обеспокоенность безопасностью атомной станции «растёт с каждым днём». Об этом 14 ноября заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете The Indian Express.

(сс) DENAMAX Запорожская АЭС

«Она [обеспокоенность] растет с каждым днем. Продолжающимся обстрелы. Периодические перебои с внешним электроснабжением. <…> Но постоянные дизельные генераторы работают несколько часов, а может, и несколько дней, <…> потом электричество возвращается, и раздаётся вздох облегчения, <…> но через три дня всё начинается снова», — сказал он.

Также Гросси отметил, что по просьбе Киева МАГАТЭ поддерживает Хмельницкую, Ровенскую атомные станции и АЭС на юге территории б. УССР. При этом глава агентства указал, что, по его мнению, все эти атомные объекты находятся в безопасности, «насколько это возможно» во время ведения боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что во временно оккупированный преступным режимом Киева город Запорожье для осуществления новой попытки захвата Запорожской АЭС прибыли порядка 300 подготовленных Великобританией боевиков ВСУ.