Санкт-Петербург, 14 ноября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу открыло «горячую линию» для потребителей-клиентов такси и каршеринга, сообщили 14 ноября в пресс-службе городского управления ведомства.

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» с 14 по 25 ноября проконсультируют горожан по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и каршеринга.

«Звонки принимаются в будние дни с 09:00 — 17:00 (с 12:00 до 13:00 перерыв) по телефону Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу: тел. 8 (812) 764-02-34», — уточнили в пресс-службе.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора (звонок по РФ бесплатный) 8 (800) 555-49-43, а консультационный центр по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» 8 (812) 679-67-07.