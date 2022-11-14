Бали, Индонезия, 14 ноября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо высоко оценил прибытие президента Соединенных Штатов Джо Байдена на саммит G20 на Бали во время двусторонней встречи, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«Добро пожаловать на Бали, добро пожаловать в Индонезию, я действительно ценю присутствие президента США на саммите G20», — заявил Джоко Видодо.

По этому случаю президент Индонезии выразил надежду, что результаты саммита G20 на Бали могут привести к конкретному сотрудничеству, которое могло бы помочь восстановлению мировой экономики после пандемии.

Между тем Джо Байден также рад, что его пригласили в Индонезию.

«Рад видеть вас снова, я был очень рад приветствовать вас в Белом доме некоторое время назад», — заявил Джо Байден во время встречи с президентом Индонезии.

Глава США также поднял вопрос о сотрудничестве между странами G20 в ускорении восстановления и устойчивости мировой экономики после пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо признался, что он очень рад, что 17 глав государств и представители глав государств приехали на Бали для участия в саммите G20.