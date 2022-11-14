Президент Индонезии провел встречу с главой США на Бали
Бали, Индонезия, 14 ноября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо высоко оценил прибытие президента Соединенных Штатов Джо Байдена на саммит G20 на Бали во время двусторонней встречи, сообщает CNN Indonesia.
«Добро пожаловать на Бали, добро пожаловать в Индонезию, я действительно ценю присутствие президента США на саммите G20», — заявил Джоко Видодо.
По этому случаю президент Индонезии выразил надежду, что результаты саммита G20 на Бали могут привести к конкретному сотрудничеству, которое могло бы помочь восстановлению мировой экономики после пандемии.
Между тем Джо Байден также рад, что его пригласили в Индонезию.
«Рад видеть вас снова, я был очень рад приветствовать вас в Белом доме некоторое время назад», — заявил Джо Байден во время встречи с президентом Индонезии.
Глава США также поднял вопрос о сотрудничестве между странами G20 в ускорении восстановления и устойчивости мировой экономики после пандемии.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо признался, что он очень рад, что 17 глав государств и представители глав государств приехали на Бали для участия в саммите G20.