Стокгольм, 14 ноября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Лидер Левых Нуши Дадгостар резко критикует предложение правительства Швеции о поддержке бизнеса в контексте высоких цен на электроэнергию и вместо этого хочет, чтобы компенсация досталась простым гражданам. Об этом сообщает радиостанция SR.

Vansterpartiet.se Нуши Дадгостар

Согласно предложению правительства, поддержку от властей получат малые предприятия с численностью до 25 сотрудников. Даже более крупные компании будут иметь такую ​​возможность, если они подадут заявку.

«Предложение от Шведских демократов и правительства Швеции означает дождь из денег, открывающийся над прибыльными компаниями, которые уже переложили свои затраты на клиентов. Вместо этого мы хотим, что деньги были распределены между обычными домохозяйствами», — заявила Дадгостар в эфире радиостанции.

Политик также добавила, что не все граждане должны получить помощь в равной степени, отметив, что «люди, у которых много частных домовладений с большим потреблением электроэнергии, сами могут о себе позаботиться».