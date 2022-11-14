Петропавловск-Камчатский, , 09:39 — REGNUM На Камчатке спасатели объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков в крае ожидаются мокрый снег, ураган, ветер с порывами до 45-47 м/с, об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

Ураган Nasa.gov

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Непогода обрушится ночью 15 ноября на Усть-Большерецкий и Елизовский районы, а также на Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа. Прогнозируется ветер со скоростью 25-30 м/с, а в порывах до 47 м/с.

В акватории северо-западной части Тихого океана ожидается ураган, мокрый снег, ветер 35-37 м/с, а также плохая видимость — 500 метров.

Спасатели рекомендовали руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, принять меры повышенной предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на острове Парамушир спасатели объявили экстренное предупреждение из-за надвигающегося циклона.