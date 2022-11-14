Стокгольм, 14 ноября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Несколько раз сотрудники Службы безопасности Швеции совершали ночные обыски в штаб-квартире Шведского продовольственного агентства в Уппсале, где работал обвиняемый в шпионаже в пользу России 42-летний Пейман Киа. Об этом сообщает телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Первый их таких обысков произошел еще летом 2018 года с целью просмотреть и задокументировать содержимое компьютера Пеймана Киа, которому (а также его брату) на прошлой неделе были предъявлены обвинения в шпионаже в интересах российского государства.

Отмечается, что через два дня спецслужбы вернулись в офис подозреваемого, потому что ошиблись столом и шкафом и обыскали вещи не того сотрудника.

Три месяца спустя сотрудники Säpo снова приехали, чтобы провести так называемое «зеркалирование» компьютера 42-летнего мужчины и других носителей информации, когда все электронные устройства были сгружены, а хранящаяся на них информация была перенесена на устройства Службы безопасности Швеции.