Берлин, 14 ноября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Сотрудничество с США в сфере поставок оружия чрезвычайно беспокоит немецкие военные компании. ФРГ может лишиться суверенитета из-за закупок американского вооружения, говорится в статье в деловом журнале WirtschaftsWoche.

US Air Force F-35

Обозреватели Макс Бидербек-Кеттерер и Рюдигер Киани-Кресс считают основной проблемой решение министра обороны Германии Кристины Ламбрехт как можно скорее вернуть немецким войскам боеготовность через ставку на «готовые и быстро поставляемые» зарубежные образцы вооружения.

В первую очередь, отмечают авторы, это американское оборудование: бомбардировщик-невидимка F-35, истребитель подводных лодок P8A Poseidon, новый тяжелый транспортный вертолет Chinook.

«Что касается суверенитета Германии, мы должны быть уверены, что в ближайшие 30-50 лет мы не отдадим себя полностью в руки американцев», — цитирует издание немецкого специалиста в сфере оборонной промышленности Мартина Крелля.

Представитель немецкой оборонной компании Diehl BGT Defence Герадо Валле добавил, что из-за действий бундестага страна может потерять «важные ключевые технологии», что означает и потерю автономии и суверенитета в вопросах вооружений.

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