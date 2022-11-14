Канберра, 14 ноября 2022, 09:37 — REGNUM Австралийский сенатор Жаки Лэмби призвала правительство Китая отменить торговые санкции против Австралии, чтобы продемонстрировать свою искренность в стремлении наладить отношения. Об этом политик заявила в эфире телеканала Nine News.
Сутками ранее, 13 ноября, премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз встретился с премьер-министром КНР Ле Кэцяном, а возможности его встречи с лидером Си Цзиньпином обсуждают до сих пор.
В свою очередь Лэмби задается вопросом, что хорошего принесет такая дипломатическая оттепель.
«Серьезно. Я не понимаю, чего [Альбаниз] хочет добиться от этого … Это, конечно, не помешает мощной державе продолжать попытки захватить мир, это уж точно», — сказала политик.
Но она отметила, что снятие Китаем торговых санкций с Австралии было бы «хорошим началом».
«Если Китай хочет работать с нами добросовестно, как насчет отмены торговых санкций?», — заявила Лэмби.
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