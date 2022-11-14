Канберра, 14 ноября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Австралийский сенатор Жаки Лэмби призвала правительство Китая отменить торговые санкции против Австралии, чтобы продемонстрировать свою искренность в стремлении наладить отношения. Об этом политик заявила в эфире телеканала Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Сутками ранее, 13 ноября, премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз встретился с премьер-министром КНР Ле Кэцяном, а возможности его встречи с лидером Си Цзиньпином обсуждают до сих пор.

В свою очередь Лэмби задается вопросом, что хорошего принесет такая дипломатическая оттепель.

«Серьезно. Я не понимаю, чего [Альбаниз] хочет добиться от этого … Это, конечно, не помешает мощной державе продолжать попытки захватить мир, это уж точно», — сказала политик.

Но она отметила, что снятие Китаем торговых санкций с Австралии было бы «хорошим началом».

«Если Китай хочет работать с нами добросовестно, как насчет отмены торговых санкций?», — заявила Лэмби.