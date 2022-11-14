Вашингтон, 14 ноября 2022, 09:34 — REGNUM Американский спутник Capstone достиг окололунной орбиты 14 ноября для проверки технологий будущей обитаемой окололунной станции Gateway, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA ).
На окололунной орбите космическому аппарату Capstone предстоит провести около шести месяцев. Задача спутника массой 25 кг — расчет орбиты для будущей окололунной станции Gateway.
Аппарат Capstone осуществит маневры для корректировки орбиты, после чего специалисты приступят к обработке данных, чтобы подтвердить, что аппарат не сходит с заданной орбиты.
Как сообщало ИА REGNUM, американским специалистам миссии CAPSTONE удалось стабилизировать космический аппарат лунного орбитального аппарат.
Читайте также: Специалисты NASA стабилизировали лунный зонд CAPSTONE