Вашингтон, 14 ноября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Американский спутник Capstone достиг окололунной орбиты 14 ноября для проверки технологий будущей обитаемой окололунной станции Gateway, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

(сс) Josh Hallett NASA

На окололунной орбите космическому аппарату Capstone предстоит провести около шести месяцев. Задача спутника массой 25 кг — расчет орбиты для будущей окололунной станции Gateway.

Аппарат Capstone осуществит маневры для корректировки орбиты, после чего специалисты приступят к обработке данных, чтобы подтвердить, что аппарат не сходит с заданной орбиты.

Как сообщало ИА REGNUM, американским специалистам миссии CAPSTONE удалось стабилизировать космический аппарат лунного орбитального аппарата.

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