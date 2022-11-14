Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM Мокрый снег и заморозки ожидаются в Ленинградской области в начале новой недели, предупредили 14 ноября в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Заморозки в Ленобласти Елена Молчанова © ИА REGNUM

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во второй половине дня 14 ноября местами, преимущественно на западе Ленобласти, пройдет небольшой дождь. Днем задует западный ветер, скоростью 3-8 м/с, температура воздуха будет колебаться в районе — 1…+4 градусов. Атмосферное давление начнет понижаться.

«Во вторник, как и планировалось, приходит циклон с севера и приносит в Санкт-Петербург осадки в виде мокрого снега. На востоке Ленинградской области снега будет больше и там холоднее, так что даже снежный покров образуется», — сообщил, в свою очередь, главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, добавив, что с середины недели холодный антициклон устойчиво будет располагаться над Петербургом и Ленинградской областью.