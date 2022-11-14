Брисбен, Австралия, 14 ноября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Лидер оппозиции в штате Виктория (юго-восток Австралии) Мэтью Гай, выступая в доме одного из избирателей в Челтнеме, подтвердил свое обещание сэкономить домохозяйствам около 235 долларов на счетах за электроэнергию, если он будет избран в качестве местного премьер-министра. Об этом 14 ноября сообщил телеканал Nine News.

St. Johann Карта Австралии с подписями штатов

13 ноября на официальном начале предвыборной кампании в Виктории Гай объявил о плане снизить счета за электроэнергию, что позволит гражданам сэкономить примерно 235 долларов.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы предоставить жителям Виктории то финансовое облегчение, которого они заслуживают», — сказал политик в ходе предвыборной кампании.

Инициатива Гая обойдется правительству в 500 миллионов долларов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, победившие в Австралии на федеральных выборах в мае лейбористы также обещали снизить счета за свет, но этого не произошло, а цены на электроэнергию продолжают расти.