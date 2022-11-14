Пермь, 14 ноября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Пермском крае ожидается резкое изменение характера погоды. На смену аномально тёплой погоде с большим количеством осадков придут умеренные, а местами и сильные морозы. В регионе прогнозируют дефицит осадков. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

Существенное похолодание 14–20 ноября связано с затоком арктического воздуха. В результате в Прикамье температура воздуха за неделю будет на 2-4˚С ниже нормы.

В этот период на водоёмах сформируется прозрачный лёд. Из-за дефицита осадков высота снежного покрова в регионе составит менее 5 см.

На неделе ночные морозы могут усилиться до — 20˚С. Самые холодные ночи ожидаются 18–19 ноября.