В Прикамье на смену аномальному теплу приходят морозы
Пермь, 14 ноября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Пермском крае ожидается резкое изменение характера погоды. На смену аномально тёплой погоде с большим количеством осадков придут умеренные, а местами и сильные морозы. В регионе прогнозируют дефицит осадков. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мороз
Существенное похолодание 14–20 ноября связано с затоком арктического воздуха. В результате в Прикамье температура воздуха за неделю будет на 2-4˚С ниже нормы.
В этот период на водоёмах сформируется прозрачный лёд. Из-за дефицита осадков высота снежного покрова в регионе составит менее 5 см.
На неделе ночные морозы могут усилиться до — 20˚С. Самые холодные ночи ожидаются 18–19 ноября.