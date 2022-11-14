Донецк, 14 ноября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Киевские боевики за сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 127 боеприпасов, сообщили 14 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что на донецком направлении ВСУ применяли РСЗО HIMARS, «Град», артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском — артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском — артиллерию 152 миллиметра.

Всего ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 127 единиц различных боеприпасов.