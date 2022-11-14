Ереван, 14 ноября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, власти Азербайджана стреляют в проживающих в Нагорном Карабахе армян и при этом называют их своими гражданами. Он написал об этом 14 ноября на своей странице в одной из соцсетей.

Никол Пашинян

«Азербайджан называет армян Нагорного Карабаха «нашими гражданами» и в то же время стреляет в них, когда они занимаются сельскохозяйственными работами», — отметил в своём сообщении Пашинян.

Также он напомнил, что, по его данным, с ноября 2022 года погибли три мирных жителя и ещё 16 были ранены при 54 случаях покушения на убийство.

«Является ли это реализацией нарратива Азербайджана, когда говорится, что «проблема Нагорного Карабаха решена?» — задался вопросом глава правительства Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна имеет тесные связи с Ираном, поскольку Исламская Республика является ключевым игроком, когда речь заходит о региональных и международных проблемах.