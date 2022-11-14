Ереван, , 09:30 — REGNUM Члены наблюдательской миссии Евросоюза, которая недавно начала работу в Армении, задокументировали ряд «атак» со стороны Азербайджана на армянскую территорию. Об этом 14 ноября сообщил посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян в соцсети Twitter.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Миссия объяснит ЕС и другим, что атаки не были спровоцированы и представляют собой хорошо спланированный террор Азербайджанской Республики против армянской государственности», — написал посол.

Миссия наблюдателей из ЕС находится в Армении с 26 октября. Она патрулирует приграничные территории, чтобы выявлять случаи нарушения режима прекращения огня.

Напомним, Азербайджан и Армения регулярно обвиняют друг друга в обстрелах приграничных территорий. Каждая из сторон также обвиняет противоположную в «дезинформации».

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